Montefalco | 1.742 visitatori per la mostra fotografica di McCurry Raccontare l' Umbria

La mostra “Steve McCurry – Umbria” al Complesso museale di San Francesco a Montefalco ha attirato 1.742 visitatori in poche settimane. L’esposizione, dedicata alla fotografia e alla narrazione visiva dell’Umbria, ha riscosso un significativo interesse, confermando l’importanza del patrimonio culturale e artistico della regione. Un’occasione per apprezzare il talento di McCurry e la bellezza del territorio umbro attraverso immagini che parlano di identità e tradizione.

Montefalco: 1.742 visitatori per la mostra fotografica di McCurry "Raccontare l'Umbria" - Numeri entusiasmanti al Complesso museale di San Francesco di Montefalco. perugiatoday.it

Quasi 2 mila alla mostra di McCurry a Montefalco: per il museo è +520 per cento - Precisamente gli ingressi dall’apertura del 4 dicembre al 27 dicembre sono stati 1. umbria24.it

