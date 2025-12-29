Montefalco | 1.742 visitatori per la mostra fotografica di McCurry Raccontare l' Umbria
La mostra “Steve McCurry – Umbria” al Complesso museale di San Francesco a Montefalco ha attirato 1.742 visitatori in poche settimane. L’esposizione, dedicata alla fotografia e alla narrazione visiva dell’Umbria, ha riscosso un significativo interesse, confermando l’importanza del patrimonio culturale e artistico della regione. Un’occasione per apprezzare il talento di McCurry e la bellezza del territorio umbro attraverso immagini che parlano di identità e tradizione.
Boom di presenze per la mostra “Steve McCurry – Umbria”, in corso al Complesso museale di San Francesco a Montefalco, che in poche settimane ha registrato numeri record. Dal 4 dicembre, giorno di apertura, al 27 dicembre la mostra ha accolto 1.742 visitatori, a fronte dei 281 ingressi registrati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
