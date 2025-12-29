Montecatini il piano per la sicurezza | ordinanza per Capodanno niente bottiglie di vetro

Montecatini si prepara a vivere il Capodanno con un’ordinanza che mira a garantire la sicurezza di tutti. Nel rispetto delle normative, sarà vietato l’uso di bottiglie di vetro in occasione delle celebrazioni. La misura si inserisce in un piano più ampio di prevenzione, volto a tutelare cittadini e visitatori durante le festività di fine anno.

Montecatini, 29 dicembre 2025 – Il tema della sicurezza in città è senza dubbio l'argomento più caldo in questi ultimi giorni del 2025. E la questione del Capodanno diventa un momento dove garantire nella maniera migliore la sicurezza delle persone. Il Comune ha emesso un'ordinanza, in vigore dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio, in cui dispone, nel cuore di Montecatini, il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e alluminio (o altro contenitore che possa essere utilizzato per ferire qualcuno), eccetto la consumazione effettuata a sedere al tavolo dei pubblici esercizi.

