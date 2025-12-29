Montato il palco per Irama Tanti turisti in città Gelo soprattutto nelle vallate

In vista del concerto di San Silvestro in Piazza del Campo, si stanno completando i preparativi per l’allestimento del palco e della scenografia. La serata sarà presentata da Samira Lui, nota modella e volto noto della televisione. La città accoglie numerosi turisti, mentre le vallate circostanti registrano temperature molto basse, creando un’atmosfera di attesa per l’evento.

Grandi manovre in Piazza del Campo per allestire palco e scenografia del concertone di San Silvestro che vedrà come presentatrice Samira Lui, modella e presenza fissa a La Ruota della fortuna di Gerry Scotti. La star con cui Siena farà il count down è Irama, che presenterà probabilmente il suo nuovo album "Antologia della vita e della morte" che nasce da un periodo di isolamento creativo, da una chiusura voluta, quasi ascetica alla ricerca del silenzio per ritrovare la voce in ognuno dei 14 brani. Il palco (nella foto) cresce ora dopo ora. Si prevede l'arrivo, il 31 dicembre in città, di migliaia e migliaia di persone.

