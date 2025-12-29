Montalto di Castro Socciarelli | Nel 2026 Irpef più bassa per i redditi fino a 50mila euro

Nel 2026, a Montalto di Castro, l’aliquota Irpef sarà più bassa per i redditi fino a 50.000 euro. La decisione, annunciata dalla sindaca Emanuela Socciarelli al termine del dibattito sul bilancio dello scorso 23 dicembre, prevede uno stanziamento di fondi volto a favorire i cittadini con redditi più bassi, riducendo così l’impatto fiscale a livello comunale.

