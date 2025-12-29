Mondadori acquisisce Edilportalecom

Il Gruppo Mondadori ha annunciato l'acquisizione di Edilportale.com, società che opera nel settore dei contenuti, servizi e piattaforme dedicati all’architettura, al design e all’edilizia. L’operazione mira a rafforzare la presenza digitale nel settore, offrendo risorse aggiornate e affidabili per professionisti e appassionati. La collaborazione si inserisce nella strategia di sviluppo digitale del gruppo, puntando a valorizzare le competenze di Edilportale.com nel panorama dell’informazione specializzata.

Il Gruppo , società specializzata nello sviluppo di contenuti, servizi e piattaforme per i settori dell'architettura, del design e dell'edilizia. L'operazione, resa nota il 29 dicembre 2025, prevede l'acquisto da parte di Arnoldo Mondadori Editore del 58,84 per cento del capitale di Edilportale.com per 31,2 milioni di euro, basandosi su un enterprise value di 50 milioni e su una posizione finanziaria netta positiva stimata in 3 milioni di euro al momento del closing. Nella seconda fase, prevista per il 2027, il conferimento del 100 per cento di Edilportale.com in Mondadori Digital consentirà ad Arnoldo Mondadori Editore di detenere circa l'89 per cento della società, mentre l'11 per cento resterà ai soci fondatori della piattaforma.

