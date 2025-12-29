Molteni | Avviato a Cantù l’iter per il Commissariato di Polizia sarà il primo in provincia di Como

È stato avviato a Cantù l’iter per la creazione di un Commissariato di Polizia, il primo in provincia di Como. L’insediamento, previsto presso l’ex Comando della Polizia locale, rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sicurezza nel territorio. Questa iniziativa mira a migliorare la presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine nella zona, contribuendo alla tutela dei cittadini e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

Un passo avanti concreto per il rafforzamento della sicurezza nel Comasco. È stato ufficialmente avviato l’iter per l’istituzione di un Commissariato distaccato di Polizia di Stato a Cantù, che sorgerà presso l’immobile dell’ex Comando della Polizia locale. A darne notizia è il sottosegretario al. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Molteni: "Avviato a Cantù l’iter per il Commissariato di Polizia, sarà il primo in provincia di Como" Leggi anche: Cantù, avviato l’iter per il Commissariato di Polizia: sarà il primo in provincia di Como Leggi anche: Terrorismo, il sottosegratorio Molteni: "Ottimo lavoro della Polizia di Stato di Como" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Grazie agli interventi del PNRR, il Comune di Paderno Dugnano ha avviato un importante percorso di innovazione digitale per rendere i servizi pubblici più accessibili, trasparenti e vicini alle persone. Il nuovo sito istituzionale, attivo dal 2025, è stato prog - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.