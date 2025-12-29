Molinara torna a celebrare le sue tradizioni con “Radici d’Ortice”, un evento che unisce cultura, gastronomia e musica nel cuore del borgo. Nei giorni 3 e 4 gennaio 2026, la manifestazione promossa dalla Pro Loco Molinara APS offrirà un’occasione di riscoperta delle radici locali, valorizzando il patrimonio storico e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Un momento di condivisione e autenticità per tutta la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un inizio d’anno all’insegna della tradizione, della cultura e dei sapori autentici quello che attende Molinara, protagonista il 3 e 4 gennaio 2026 dell’evento “Radici d’Ortice”, manifestazione culturale, gastronomica e di intrattenimento promossa e organizzata dalla Pro Loco Molinara APS, con il patrocinio di enti e associazioni del territorio. Un appuntamento pensato per valorizzare l’identità storica e produttiva del paese, con particolare attenzione all’olio e alle eccellenze locali, capace di coniugare momenti di riflessione, musica dal vivo e percorsi enogastronomici tra i vicoli del borgo antico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Molinara riscopre le sue tradizioni con “Radici d’Ortice”: cultura, gusto e musica nel cuore del borgo

