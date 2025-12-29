Molestata poi aggredita brutalmente all' uscita del locale indagano i Carabinieri

Nella serata di ieri, nel centro di Castelfranco Emilia, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto due giovani, una ventiquattrenne di Vignola e un’amica. Dopo un episodio di molestia, le due ragazze sono state brutalmente aggredite all’uscita di un locale. I Carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

