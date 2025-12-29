Modri? incanta il Milan e la Serie A | San Siro lo acclama con il coro un tempo dedicato a Maradona

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, a quasi quarant'anni, continua a sorprendere nel calcio di alto livello. Con la sua esperienza e qualità, ha conquistato i tifosi del Milan, che gli hanno dedicato un celebre coro in omaggio a Maradona. Questo gesto testimonia l’affetto e il rispetto verso il centrocampista croato, che si conferma figura centrale nella Serie A e nel cuore dei tifosi milanisti.

Luka Modric incanta la Serie A a quarant'anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Modric incanta la serie anche a 40 anni: l’elogio di Luca Toni.

