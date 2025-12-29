Modri? incanta il Milan e la Serie A | San Siro lo acclama con il coro un tempo dedicato a Maradona

Luka Modric, a quasi quarant'anni, continua a sorprendere nel calcio di alto livello. Con la sua esperienza e qualità, ha conquistato i tifosi del Milan, che gli hanno dedicato un celebre coro in omaggio a Maradona. Questo gesto testimonia l’affetto e il rispetto verso il centrocampista croato, che si conferma figura centrale nella Serie A e nel cuore dei tifosi milanisti.

