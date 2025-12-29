Moda rivoluzione in atto Confartigianato | Micro e piccole imprese a rischio

La moda italiana sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi, con sfide legate a consumi ancora contenuti, competizione internazionale e dazi commerciali. Secondo Confartigianato, le micro e piccole imprese del settore sono particolarmente a rischio. In questo contesto, è fondamentale analizzare le dinamiche in atto per comprendere le ripercussioni sul settore e individuare possibili strategie di adattamento.

