Mo | Liberman ' no a ricostruzione Gaza finché non verrà restituito l' ultimo corpo'

Il presidente di Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha affermato che Israele non consentirà la ricostruzione di Gaza fino a quando non verrà restituito l'ultimo corpo degli ostaggi, tra cui Ran Gvili. Questa posizione evidenzia la richiesta di chiarimenti e di un gesto di buona volontà prima di procedere con eventuali interventi di ricostruzione nella regione.

Tel Aviv, 29 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha dichiarato che Israele non può permettere la ricostruzione e la riabilitazione della Striscia di Gaza finché non verrà restituito il corpo dell'ultimo ostaggio, Ran Gvili. Rivolgendosi ai giornalisti prima dell'incontro settimanale della del suo partito alla Knesset, Liberman ha aggiunto che non si potrà permettere che l'enclave costiera venga ricostruita finché Hamas non si disarmerà e Israele non garantirà che la Turchia non avrà alcun ruolo nella Striscia di Gaza del dopoguerra. "La leva più potente che Israele ha contro Hamas è la ricostruzione della Striscia di Gaza", afferma Liberman, sostenendo che se Israele non raggiunge tutti e tre questi obiettivi, si tratterà di "una resa vergognosa" che condanna Israele a "un altro 7 ottobre". 🔗 Leggi su Iltempo.it

