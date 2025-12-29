Mo | Fratoianni ' Hannoun non è mio amico gente come lui tradisce palestinesi'

Il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, ha chiarito di non avere rapporti personali con Hannoun, affermando di averlo incontrato una sola volta in occasione di una conferenza stampa. Ha inoltre sottolineato che non condivide le sue posizioni e ha criticato il suo atteggiamento nei confronti dei palestinesi. Questa dichiarazione mira a precisare i propri rapporti e a distinguersi da eventuali associazioni.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio. L'ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c'erano moltissime persone". Lo dice Nicola Fratoianni, intervistato da Repubblica. Era il 2022, alla Camera. L'aveva organizzata lei? "Può anche essere, la verità è che non me ne ricordo. Io partecipo a centinaia di conferenze stampa, incontro migliaia di persone. Quel che è certo è che non ho mai avuto alcun rapporto con lui", spiega il leader di Avs. "Sulle idee di questo signore ho sempre espresso un punto di vista chiaro: chi mostra indulgenza sul 7 ottobre è lontanissimo dalla mia cultura politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Fratoianni, 'Hannoun non è mio amico, gente come lui tradisce palestinesi' Leggi anche: Mo: Gasparri, 'a sinistra nessuno insorge per uccisioni di palestinesi da parte di palestinesi' Leggi anche: Hannoun, Storace affonda Schlein: quel silenzio che tradisce Berlinguer Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mo: Fratoianni, 'Hannoun non è mio amico, gente come lui tradisce palestinesi' - L'ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c'erano moltissime persone". lanuovasardegna.it

Fratoianni: “Hannoun non è mio amico. Gente come lui tradisce i palestinesi” x.com

Silvia Sardone. . Schlein, Conte, Fratoianni tutti in vergognoso silenzio dopo l'arresto del leader dei pro Pal. Eppure con lui facevano cortei ed eventi. Dovrebbero vergognarsi per questi rapporti senza contare che Hannoun prendeva in giro pure gli italiani - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.