Mo | Bonelli ' polemiche strumentali sul caso Hannoun'

Angelo Bonelli commenta il caso Hannoun, evidenziando che il 7 ottobre l’Avs ha condannato in Parlamento l’attacco di Hamas, sottolineando che il terrorismo è un nemico del popolo palestinese. Le sue parole mirano a chiarire le posizioni dei movimenti pro Palestina, distinguendo tra condanna del terrorismo e solidarietà con il popolo palestinese, in un contesto di polemiche spesso strumentali.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Angelo Bonelli, intervistato dal Corriere della Sera, interviene sul 'caso Hannoun' e sulle polemiche contro i movimenti pro Palestina, chiarendo anzitutto che Avs il 7 ottobre ha condannato duramente in Parlamento l'attacco terroristico di Hamas, "senza alcuna giustificazione", ribadendo che il terrorismo è nemico del popolo palestinese. Bonelli definisce strumentali gli attacchi della destra: se si seguisse la logica delle accuse su incontri e fotografie, "non si dovrebbe più incontrare nessuno". Per lo stesso criterio, osserva, si dovrebbe puntare il dito contro parlamentari di Fratelli d'Italia che frequentano esponenti del terrorismo nero o contro chi fa lavorare esponenti di Forza Nuova con Atreju e in contesti legati a Palazzo Chigi.

