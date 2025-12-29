Mo | Ben Gvir ' residenti Kiryat Shmona avranno diritto a licenze private per armi'

A partire da ora, i residenti di Kiryat Shmona avranno la possibilità di richiedere licenze private per armi da fuoco. Questa decisione mira a rafforzare la sicurezza locale, consentendo agli abitanti di adottare misure di protezione individuale. La misura è stata annunciata recentemente e si applica a tutti i residenti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tel Aviv, 29 dic. (Adnkronos) - Gli abitanti di Kiryat Shmona potranno ottenere licenze private per armi da fuoco. Lo ha annunciato il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, durante una riunione speciale del suo partito di estrema destra Otzma Yehudit nella città settentrionale. "Oggi sono venuto con una notizia molto importante per la città: la trasformeremo in una città interamente idonea alle armi da fuoco", ha annunciato Ben Gvir. "Dopo il lavoro del personale del ministero, abbiamo deciso di designare tutta Kiryat Shmona, esclusa la zona industriale, come area in cui è consentito il porto d'armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Ben Gvir, 'residenti Kiryat Shmona avranno diritto a licenze private per armi' Leggi anche: Israele, Katz e Ben Gvir concedono 10mila licenze per comprare armi a coloni dello Stato Ebraico per "militarizzare Cisgiordania" Leggi anche: Mo: Ben Gvir, 'pena di morte per terroristi verrà approvata rapidamente' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mo: Ben Gvir, 'Netanyahu incastrato da corruzione nel sistema giudiziario' - Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato durante la riunione del suo partito che "eliminare la corruzione nel sistema giudiziario ... iltempo.it Mo: Ben-Gvir, 'piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele' - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". iltempo.it L'ultradestra minaccia di lasciare il governo. Ma Israele e Hamas firmano la tregua - Colpo di scena all'interno del governo Netanyahu alle prese con l'accordo di tregua con Hamas. ilgiornale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.