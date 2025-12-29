Miretti ceduto dalla Juve a gennaio? Fissato il prezzo del centrocampista Sarri lo vorrebbe alla Lazio

Si discute della possibile cessione di Miretti dalla Juventus a gennaio. Il club ha stabilito il prezzo del centrocampista, che potrebbe essere un rinforzo per la Lazio di Sarri. La trattativa è in fase di valutazione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Restano da seguire gli sviluppi sulle eventuali mosse di mercato e sulla volontà del giocatore.

per rinforzare la mediana. Il futuro di Fabio Miretti alla Juventus è sospeso tra la stima tecnica di Luciano Spalletti e le stringenti necessità di bilancio della società. Nonostante il classe 2003 non sia considerato un titolare inamovibile, nelle ultime settimane è diventato un’alternativa preziosa per l’allenatore di Certaldo, dimostrando affidabilità in un reparto dove le rotazioni sono attualmente limitate. Valutazioni e richieste economiche. Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera ha fissato il prezzo per il centrocampista di Pinerolo: serviranno almeno 15 milioni di euro per strapparlo alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti ceduto dalla Juve a gennaio? Fissato il prezzo del centrocampista, Sarri lo vorrebbe alla Lazio Leggi anche: Kone Juve, Spalletti vuole il centrocampista del Sassuolo a gennaio: fissato il prezzo. I bianconeri valutano l’acquisto Leggi anche: Frattesi Inter, addio a gennaio? I nerazzurri hanno fissato il prezzo del centrocampista romano. L’indiscrezione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juve, Miretti piace alla Lazio: i bianconeri chiedono 15 milioni di euro - Tornato nelle rotazioni della Juventus dopo l'infortunio, Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, avrebbe attirato le attenzioni della Lazio, club che, a gennaio, proverà a ... tuttojuve.com

Juve, Joao Mario, MIretti e Adzic, i 3 nomi con la valigia in mano per gennaio - L'esterno portoghese e il centrocampista potrebbero uscire a titolo definitivo, diverso invece sarebbe il discorso per Adzic ... it.blastingnews.com

Lazio su Miretti: il centrocampista può partire, la richiesta della Juventus - Il centrocampista ex Genoa sta trovando spazio con Spalletti, ma può essere ceduto per fare cassa ... msn.com

Nuno Tavares potrebbe lasciare la #Lazio a gennaio. Lo monitorano alcune squadre arabe tra le quali l'Al-Ittihad. Qualora fosse ceduto, i biancocelesti pensano a tre profili: Aaron Martin del Genoa, Emanuele Valeri del Parma e Fabiano Parisi della Fiorentina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.