Mirabilia l’opera in tre atti che racconta il percorso universale dell’uomo

“Mirabilia” è un’opera in tre atti che esplora il percorso universale dell’uomo attraverso un’installazione situata nella Città Alta di Bergamo. Realizzata da Beplano, questa iniziativa invita a un viaggio riflessivo tra le meraviglie della crescita e della scoperta personale, offrendo un’esperienza che unisce arte e spiritualità nel cuore storico della città.

Un viaggio nella meraviglia prende forma tra le vie della Città Alta di Bergamo con “Mirabilia”, installazione in tre atti progettata da Beplano. Dal latino mirab?lis, “degno di ammirazione”, il progetto invita a rallentare lo sguardo e a immergersi in un tempo sospeso, tra bellezza, immaginazione e stupore. Le tre tappe, Attesa, Nascita ed Epifania (commissionate rispettivamente da Nicro, Mesh&Arch e Antistatus) raccontano il percorso universale dell’uomo, intrecciando fragilità, forza e rivelazione personale. Ogni momento è ospitato in luoghi simbolici della città: Piazza della Cittadella, Piazza Mascheroni e Piazza Vecchia, e ogni installazione è stata commissionata da aziende differenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

