Mio padre salvato da un angelo che gli ha praticato il massaggio cardiaco | appello per rintracciare il misterioso soccorritore a Ortona

Un intervento tempestivo ha salvato la vita di mio padre a Ortona, grazie a un soccorritore sconosciuto che gli ha praticato il massaggio cardiaco. Per questo motivo, chiediamo l’aiuto della comunità nel rintracciare questa persona, che potrebbe aver fatto la differenza in un momento critico. La sua identità rimane sconosciuta, ma il suo gesto ha avuto un impatto profondo sulla nostra famiglia.

Gli angeli esistono davvero: è quello che viene da pensare subito apprendendo quanto accaduto alcuni giorni fa nel centro di Ortona.Sono le 19.30 in zona piazza dell'Orologio quando un uomo accusa un malore improvviso, la situazione rischia di precipitare: non c'è neppure un secondo da perdere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

