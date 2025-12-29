Minoungou il centrocampista del Burkina Fasu che gioca e segna in Coppa d’Africa senza l’uso di un occhio

Georgi Minoungou, centrocampista burkinabé di 23 anni, si distingue per la sua abilità in campo nonostante abbia perso l’uso dell’occhio sinistro nel 2023. Gioca e segna in Coppa d’Africa, dimostrando grande determinazione e talento. La sua esperienza evidenzia come la passione e la dedizione possano superare le difficoltà più complesse, mantenendo alta la qualità delle prestazioni sportive.

23 anni Georgi Minoungou continua a giocare ad alti livelli nonostante la perdita dell’uso dell’occhio sinistro nel 2023. Con il Burkina Faso è protagonista alla Coppa d’Africa 2025, dove ha già segnato un gol decisivo. Una carriera che i medici davano per finita e che invece è appena all’inizio. Ne scrive Le Parisien Minoungou, due anni fa ha perso l’uso dell’occhio sinistro. “Georgi Minoungou questa domenica contro l’Algeria non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi (1-0). Ma mercoledì scorso aveva segnato il gol del pareggio contro la Guinea Equatoriale, prima che Edmond Tapsoba firmasse la vittoria (2-1). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

