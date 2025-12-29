Minoungou il centrocampista del Burkina Fasu che gioca e segna in Coppa d’Africa senza l’uso di un occhio

Georgi Minoungou, centrocampista burkinabé di 23 anni, si distingue per la sua abilità in campo nonostante abbia perso l’uso dell’occhio sinistro nel 2023. Gioca e segna in Coppa d’Africa, dimostrando grande determinazione e talento. La sua esperienza evidenzia come la passione e la dedizione possano superare le difficoltà più complesse, mantenendo alta la qualità delle prestazioni sportive.

23 anni Georgi Minoungou continua a giocare ad alti livelli nonostante la perdita dell’uso dell’occhio sinistro nel 2023. Con il Burkina Faso è protagonista alla Coppa d’Africa 2025, dove ha già segnato un gol decisivo. Una carriera che i medici davano per finita e che invece è appena all’inizio. Ne scrive Le Parisien Minoungou, due anni fa ha perso l’uso dell’occhio sinistro. “Georgi Minoungou questa domenica contro l’Algeria non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi (1-0). Ma mercoledì scorso aveva segnato il gol del pareggio contro la Guinea Equatoriale, prima che Edmond Tapsoba firmasse la vittoria (2-1). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Minoungou, il centrocampista del Burkina Fasu che gioca e segna in Coppa d’Africa senza l’uso di un occhio Leggi anche: El Kaabi l’attaccante del Marocco che segna “solo” su rovesciata: in Coppa d’Africa come durante il Ramadan Leggi anche: Il Burkina Faso in Coppa d’Africa fa il miracolo di Natale: al 95′ sta perdendo, ma riesce a vincere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Che fantastica storia. Nella pazza partita di Coppa d'Africa tra Burkina Faso e Guinea Equatoriale, il momentaneo 1-1 al 95' lo ha segnato l'esterno Georgi Minoungou (la partita è stata vinta poi dal Burkina Faso al minuto 98). La particolarità di Georgi è che è c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.