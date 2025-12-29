Minore sorpreso a giocare in una sala scommesse illegale a Gioia Tauro | denunciato il titolare

Nella giornata, i carabinieri di Gioia Tauro hanno individuato e sequestrato un centro scommesse senza autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato per esercizio illegale di gioco. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla rete di attività non autorizzate nel settore del gioco.

I carabinieri della stazione di Gioia Tauro hanno scoperto e chiuso un centro scommesse completamente abusivo, denunciando il titolare per esercizio illegale di gioco e scommesse. L'operazione rientra in un mirato servizio di controllo del territorio volto alla verifica della regolarità delle.

