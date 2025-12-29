Minella lascia la Lega alla prima seduta Santoro | Gratitudine il sentimento del giorno prima

Minella abbandona la Lega alla prima seduta, suscitando riflessioni sul valore della gratitudine. Santoro commenta: “La gratitudine è il sentimento della vigilia” e sottolinea come questa scelta rappresenti un momento di consapevolezza e rispetto nel panorama politico. La decisione di Minella apre un nuovo capitolo, lasciando trasparire un sentimento di riconoscenza e introspezione che caratterizza questa fase.

Tempo di lettura: 2 minuti “ E’ proprio vero. La gratitudine è il sentimento della vigilia. E Minella ne è la dimostrazione”. Così Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno. “ Forse non era mai capitato che un neo eletto consigliere regionale lasciasse il partito che lo ha eletto alla prima seduta consiliare. E’ assurdo quanto accaduto questa mattina in Consiglio regionale che ha visto l’adesione al gruppo misto di Minella eletto nel collegio salernitano con la Lega. E’ opportuno che lasci anche lo scranno consiliare. Minella ha raggiunto quel risultato grazie alla Lega ed è giusto ora che si dimetta anche per rispetto di chi ha votato nella convinzione di eleggere un consigliere regionale espressione del gruppo politico della Lega”, conclude Santoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

