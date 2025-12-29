Minecraft e Stranger Things è ora disponibile il DLC crossover dedicato alla serie Netflix

Minecraft introduce un nuovo DLC ufficiale dedicato a Stranger Things, disponibile ora su Minecraft Marketplace. Questa aggiunta consente ai giocatori di esplorare ambientazioni e elementi ispirati alla celebre serie Netflix, arricchendo l’esperienza di gioco con contenuti a tema. Il DLC rappresenta un’ulteriore opportunità per gli appassionati di combinare il mondo di Minecraft con le atmosfere di Stranger Things, offrendo nuove possibilità di gioco e creatività.

Minecraft amplia ancora una volta i suoi confini culturali con l’arrivo del DLC ufficiale dedicato a Stranger Things, disponibile da ora su Minecraft Marketplace. Il lancio coincide simbolicamente con l’uscita del Volume 2 della quinta e ultima stagione della serie Netflix, trasformando il crossover in una vera celebrazione interattiva di uno degli show più popolari degli ultimi anni. Il risultato è un’esperienza pensata per i fan della serie ma anche per chi vuole scoprire Hawkins in una forma completamente nuova, cubettosa e giocabile. Il pacchetto, realizzato da Blockception, propone una grande avventura open world che attraversa le stagioni di Stranger Things sotto forma di missioni narrative, ponendosi come un modo perfetto per celebrare il lancio della stagione 5 della serie Netflix. 🔗 Leggi su Game-experience.it

