Minaccia di darsi fuoco davanti alle assistenti sociali | attimi di tensione a Sondrio

Nella mattinata di oggi, si è verificato un episodio di tensione presso gli uffici dei Servizi sociali del Comune di Sondrio, situati a palazzo Martinengo in via Perego. Un individuo ha minacciato di darsi fuoco, creando un momento di preoccupazione e attenzione tra il personale presente. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Attimi di forte tensione nella mattinata di oggi a Sondrio, negli uffici dei Servizi sociali del Comune ospitati a palazzo Martinengo, in via Perego. Un uomo di origine straniera di 27 anni, regolare sul territorio nazionale, in evidente stato di disperazione ha minacciato di darsi fuoco davanti.

