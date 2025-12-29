Millie Bobby Brown attaccata per il suo aspetto fisico il corpo femminile ancora una volta sotto giudizio

Nel 2025, il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizio sui social media. Il caso di Millie Bobby Brown, attaccata per il suo aspetto fisico, evidenzia come la pressione e le critiche siano ancora presenti, riflettendo una società che fatica ad accettare la diversità e la naturalezza femminile. Un esempio che invita a riflettere sulla necessità di un cambiamento culturale.

Millie Bobby Brown “rifatta e inespressiva”: come è cambiata (e cresciuta) la star di Stranger Things - Millie Bobby Brown è cambiata nel tempo e i social hanno acceso la polemica sui presunti ritocchi: ecco come la star è passata da bambina prodigio a giovane donna sicura di sé ... dilei.it

“Ha fatto il filler?” Millie Bobby Brown, una scena di Stranger Things 5 scatena meme e critiche - Ecco una breve selezione di meme e commenti sull'aspetto di 'Undici'; molti criticano il presunto uso di filler alle labbra. msn.com

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Saranno i quintali di Botox, sarà che la sceneggiatura non aiuta (il suo personaggio è stato decisamente ridimensionato) ma ho trovato Millie Bobby Brown pessima, in questa quinta stagione... La stessa, identica espres - facebook.com facebook

