Millie Bobby Brown attaccata per il suo aspetto fisico il corpo femminile ancora una volta sotto giudizio
Nel 2025, il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizio sui social media. Il caso di Millie Bobby Brown, attaccata per il suo aspetto fisico, evidenzia come la pressione e le critiche siano ancora presenti, riflettendo una società che fatica ad accettare la diversità e la naturalezza femminile. Un esempio che invita a riflettere sulla necessità di un cambiamento culturale.
Nel 2025 siamo ancora lontani dalla liberalizzazione del corpo delle donne, lo dimostra il caso Millie Bobby Brown, finita nuovamente nel mirino dei social per il suo aspetto fisico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Saranno i quintali di Botox, sarà che la sceneggiatura non aiuta (il suo personaggio è stato decisamente ridimensionato) ma ho trovato Millie Bobby Brown pessima, in questa quinta stagione... La stessa, identica espres
