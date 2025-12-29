millenium che scalpo batte talmassons sul proprio parquet

Nel quarto turno del 2025, le sei squadre lombarde della A2 femminile di volley hanno registrato un bilancio di quattro successi e due sconfitte. Tra le partite più significative, Millenium ha ottenuto una vittoria importante contro Talmassons sul proprio campo, confermando il buon momento delle squadre della regione in questa prima fase della stagione.

L’ultimo turno del 2025 ha riservato alle sei squadre lombarde impegnate nella A2 femminile di volley quattro vittorie e due sconfitte. Particolarmente significativi i successi colti da Vallecamonica Sebino, che è andata a vincere in casa del Trentino e ha chiuso l’anno al comando del gruppo A, e dalla Millenium, che si è imposta sul parquet della capolista Talmassons, confermandosi seconda forza del gruppo B. In chiave regionale ha offerto forti emozioni il derby del gruppo A tra Casalmaggiore e Concorrezzo. Una sfida molto accesa, con le padrone di casa pronte a rispondere ai tentativi di allungo delle brianzole, capaci però di mantenere la grinta giusta per conquistare il 3-2 al quinto set. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

