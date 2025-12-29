Milano trovato senza vita sul divano di casa | quattro giorni prima aveva denunciato la moglie

A Milano, un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima, sposata da 20 anni, aveva recentemente denunciato la moglie. I rapporti tra i coniugi erano caratterizzati da frequenti litigi, alcuni dei quali avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni familiari che ora sono al centro delle indagini.

I rapporti tra i coniugi, sposati da vent'anni, risultavano essere piuttosto complicati, scanditi da liti continue che in passato hanno richiesto anche l'intervento della polizia. Gli inquirenti sospetterebbero che l'uomo non sia morto per cause naturali.

Uomo trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie pochi giorni prima: si indaga per omicidio - Il ritrovamento del 72enne risale alla notte tra il 26 e il 27 dicembre: sul corpo segni sospetti, si indaga per omicidio ... affaritaliani.it

Tragedia a Milano: il corpo senza vita di una donna trovato in un cortile - E' successo questa mattina, lunedì 29 dicembre a Milano: in un cortile di via Paruta, zona via Padova, è stato trovato senza vita il corpo di una donna, poco ... settenews.it

