Milano pm su donna trovata morta | Esclusa la caduta segni in diverse parti del corpo

Sono in corso a Milano le indagini sulla morte di una donna trovata questa mattina in via Paruta. La causa non è ancora stata accertata, ma sono stati esclusi i sospetti di una caduta, mentre sono stati rilevati segni in diverse parti del corpo. Le autorità stanno analizzando tutti gli elementi per fare luce sulla vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte di una donna trovata senza vita questa mattina all’interno di un cortile in via Paruta, a Milano. Il pm Antonio Pansa, giunto sul posto, esclude l’ipotesi che a provocare il decesso sia stata una caduta dall’alto. “Ci sono segni in varie parti” del corpo, ma è impossibile capire ora a quando risalgono, ha detto ancora il pubblico ministero. La vittima era senza documenti, non è ancora stata identificata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, pm su donna trovata morta: "Esclusa la caduta, segni in diverse parti del corpo" Leggi anche: Napoli, donna trovata morta. Segni sul corpo, ipotesi femminicidio Leggi anche: Napoli, donna trovata morta con segni di violenza sul corpo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Marito e moglie morti in casa a Uggiate: ipotesi omicidio suicidio, trovato biglietto di scuse; Marito e moglie morti in casa a Uggiate, il sindaco: Lui molto solare, mai avrei pensato a un suo momento di sconforto. Donna trovata morta in un cortile a Milano. Ha lividi sul corpo, si indaga per omicidio - La procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. ansa.it

