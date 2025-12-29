Milano giovane trovata senza vita in un cortile Il pm esclude la caduta | Qualcosa di strano c’è – Video
A Milano, una giovane è stata trovata senza vita in un cortile di via Paruta. Il pubblico ministero Antonio Pansa ha escluso che si tratti di una caduta, evidenziando però la presenza di segni sospetti sul corpo della vittima. Le circostanze restano da chiarire, mentre le forze dell’ordine indagano per determinare le cause di questa morte.
“ Qualcosa di strano c’è. Ci sono segni in varie parti” del corpo della ragazza, ma il pm Antonio Pansa, presente sulla scena, ha escluso la morte per caduta della donna trovata senza vita questa mattina in via Paruta a Milano, al civico 74. “Dobbiamo fare accertamenti” ha aggiunto. La donna non è stata ancora identificata. “Ci sono i medici legali che hanno fatto tutti i rilievi del caso”. Il magistrato ha confermato la presenza di alcuni segni sul cadavere della donna, ma ha specificato che non è chiaro se siano antecedenti o meno al decesso. L'articolo Milano, giovane trovata senza vita in un cortile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
