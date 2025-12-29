Milano giovane trovata morta in un cortile | l’indagine dei carabinieri non esclude l’omicidio

A Milano, una giovane donna è stata trovata senza vita in un cortile di via Paruta, nella zona di via Padova. Le autorità stanno conducendo le indagini e non escludono l’ipotesi di un omicidio. La notizia viene segnalata nel contesto di un episodio che sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

Una donna è stata trovata morta nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona di via Padova, a Milano. Si tratta di una giovane tra i 25 e i 30 anni di cui non si conoscono le generalità. Al momento del ritrovamento il corpo era semivestito. Al caso indagano i carabinieri che tengono aperte tutte le piste, compresa quella dell'omicidio. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale, ma non è escluso che serva un'autopsia.

Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Era semi vestita e senza documenti: non è escluso l'omicidio - 30 anni, è stata trovata a terra nel cortile dello stabile, semi vestita. msn.com

Donna trovata morta in un cortile, a Milano. In corso le indagini. Nessuna pista esclusa - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. rainews.it

