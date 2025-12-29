Milano giovane donna trovata morta in cortile

A Milano, in via Paruta, una giovane donna è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio. L’intervento delle autorità sta attualmente valutando le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso.

(Adnkronos) – Una giovane donna è stata trovata morta nel cortile di un condominio a Milano, in via Paruta, a Nord della città. Al momento non sono note le sue generalità. Sul posto indagano i carabinieri. Nessuna pista è al momento esclusa.

