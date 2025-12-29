Milano donna trovata morta nel giardino di un palazzo
Nella mattina di lunedì, nel giardino di un edificio in via Paruta, a Milano, è stato rinvenuto il corpo di una donna. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per accertare le cause del decesso e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. La zona è stata delimitata per consentire i rilievi, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.
Il corpo di una donna è stato trovato lunedì mattina nel giardino di un palazzo in mattoni marroni di via Paruta, una parallela di via Padova, a Milano. Il cadavere era a terra, in un angolo poco distante dal cancello d’ingresso dello stabile. A fare la scoperta è stato il custode del palazzo, intorno alle 8.30. Per la donna, di apparente età intorno ai 30 anni e non ancora identificata, i soccorsi sono risultati inutili. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del Radiomobile, seguiti dagli specialisti della sezione Omicidi del nucleo investigativo. Dai primi accertamenti nessuno degli inquilini ha riferito di conoscerla. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano
Leggi anche: Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta
Roma, donna trovata morta in casa a Rocca Priora. A scoprire il corpo il compagno e un amico (ubriachi): interrogati; Donna trovata morta in un lago vicino Aosta. Ipotesi incidente; Neonata di 4 mesi trovata morta nella culla; Donna trovata morta in un lago vicino Aosta.
Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo senza maglietta e con segni sul collo: non si esclude l'omicidio - Questa mattina, lunedì 29 dicembre, una donna di circa trent'anni è stata trovata morta, senza maglietta e con segni sul collo, ... msn.com
Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta: i segni sul collo e l’ipotesi di un’aggressione - Sul posto i carabinieri del Radiomobile e della Sezione Omicidi del comando Moscova. msn.com
Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri: il cadavere era in un cortile - Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano ... fanpage.it
Vicenza, donna trovata morta in cortile. Si indaga per omicidio - 1mattina News 15/12/2025
Milano, è accaduto nell’appartamento in cui la donna accudiva due anziani. Il nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per atti persecutori, violenza sessuale ed estors - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.