Nella mattina di lunedì, nel giardino di un edificio in via Paruta, a Milano, è stato rinvenuto il corpo di una donna. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per accertare le cause del decesso e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. La zona è stata delimitata per consentire i rilievi, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.

Il corpo di una donna è stato trovato lunedì mattina nel giardino di un palazzo in mattoni marroni di via Paruta, una parallela di via Padova, a Milano. Il cadavere era a terra, in un angolo poco distante dal cancello d’ingresso dello stabile. A fare la scoperta è stato il custode del palazzo, intorno alle 8.30. Per la donna, di apparente età intorno ai 30 anni e non ancora identificata, i soccorsi sono risultati inutili. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del Radiomobile, seguiti dagli specialisti della sezione Omicidi del nucleo investigativo. Dai primi accertamenti nessuno degli inquilini ha riferito di conoscerla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, donna trovata morta nel giardino di un palazzo

