Milano donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta

A Milano, una donna di circa trent'anni è stata trovata senza vita nel cortile di un palazzo in zona Cimiano-Ponte Nuovo, in via Paruta. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, mentre la scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di quanto accaduto.

