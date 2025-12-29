Milano donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta | i segni sul collo e l’ipotesi di un’aggressione

A Milano, nel quartiere Cimiano, è stato rinvenuto il corpo di una donna nel cortile di un edificio di via Paruta. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di un custode. Sul corpo sono stati riscontrati segni sul collo, e si ipotizza una possibile aggressione. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Milano, 29 dicembre 2025 – Giallo in un condominio di via Paruta, in zona Cimiano. Uno dei custodi dello stabile al civico 74 ha scoperto nella mattinata del 29 dicembre il cadavere di una donna in un angolo nascosto del cortile interno, accanto al cancello d'ingresso. Stando alle prime informazioni, sul corpo ci sono segni sul collo che possono far pensare a un'aggressione, anche se gli accertamenti dei carabinieri sono appena iniziati; pare che la donna, non ancora identificata, indossasse un paio di pantaloni, parzialmente abbassati, e un giubbotto e che non avesse sotto una maglia. "Non abita qui".

Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri: il cadavere era in un cortile - Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano ... fanpage.it

Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. ansa.it

