Milano | donna trovata morta in un cortile

A Milano, in via Paruta, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna nel cortile di un condominio. L'episodio, avvenuto nella zona a Nord della città, è al centro delle indagini delle autorità competenti. Si attendono ulteriori dettagli per chiarire le dinamiche e le cause di quanto accaduto.

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nel cortile di un condominio a Milano, in via Paruta, a Nord della città. Al momento non sono note le sue generalità. Sul posto indagano i carabinieri. Nessuna pista è al momento esclusa. Il corpo della giovane è stato rinvenuto semivestito e con delle ecchimosi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono presenti il medico legale e la scientifica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

