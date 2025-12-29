Milano donna trovata morta in un cortile senza maglietta e con segni di violenza | si indaga per omicidio
A Milano, una donna senza maglietta è stata trovata morta in un cortile, con segni di violenza. L’identità della vittima è ancora sconosciuta e sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. La polizia sta lavorando per raccogliere elementi utili e identificare la donna, che si trovava in condizioni parzialmente svestite e senza documenti.
La donna, non ancora identificata, sarebbe stata trovata in condizioni parzialmente svestite e priva di documenti. Gli inquirenti starebbero valutando tutte le ipotesi, inclusa quella dell'omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
