Milano donna trovata morta in un cortile | indagini in corso

Nel cortile di un palazzo in via Paruta, Milano, è stata trovata senza vita una donna di cui non sono ancora state divulgate le generalità. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda è al momento sotto esame degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi eventi e raccogliere eventuali elementi utili all’indagine.

Una donna di cui non sono state rese note le generalità è stata rinvenuta senza vita questa mattina in via Paruta, a Milano, nel cortile di un palazzo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo investigativo, intervenuti sul posto per definire i contorni della vicenda. Sul posto il medico legale per stabilire le cause del decesso e, al momento, non è esclusa alcuna pista.

