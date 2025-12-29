Milano donna trovata morta in un cortile | i rilievi della scientifica

Stamattina a Milano, in via Paruta, è stata rinvenuta senza vita una donna di cui non sono state comunicate le generalità. La scientifica ha eseguito i rilievi sul luogo, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La vicenda è al momento sotto osservazione, con ulteriori dettagli che saranno forniti dagli inquirenti non appena disponibili.

Una donna di cui non sono ancora state rese note le generalità è stata trovata morta stamani in via Paruta, a Milano. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo investigativo, intervenuti sul posto per definire i contorni della vicenda. Sul posto il medico legale per stabilire le cause del decesso e, al momento, non è esclusa alcuna pista. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

