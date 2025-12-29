Milano donna trovata morta in un cortile | i rilievi della scientifica

Stamattina a Milano, in via Paruta, è stata rinvenuta senza vita una donna di cui non sono state comunicate le generalità. La scientifica ha eseguito i rilievi sul luogo, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La vicenda è al momento sotto osservazione, con ulteriori dettagli che saranno forniti dagli inquirenti non appena disponibili.

