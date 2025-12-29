Milano donna trovata morta in cortile | senza maglietta e con segni sul collo
A Milano, una donna è stata trovata senza vita in un cortile. Indossava un giubbotto, ma era senza maglietta e con i jeans parzialmente abbassati. Sul suo collo sono stati riscontrati segni che potrebbero essere legati al decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze e le cause del decesso.
Una donna è stata trovata morta in un cortile a Milano: aveva un giubbotto, ma senza maglietta, i jeans parzialmente abbassati e dei segni sul collo. Il corpo è stato notato dal custode dello stabile intorno alle 8.30 di questa mattina, lunedì 29 dicembre. Tuttavia, per lei non c’era già più nulla da fare. Si tratterebbe di una donna di circa 30 anni, che deve essere ancora identificata. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile e gli specialisti della Omicidi del nucleo investigativo. Intanto, la Procura di Milano sta indagando per omicidio: sul posto anche il pm Antonio Pansa e il medico legale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
