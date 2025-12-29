Milano donna trovata morta e seminuda in cortile di via Paruta | non ancora identificata ha ecchimosi su viso e collo; ipotesi omicidio - VIDEO

A Milano, una donna senza documenti è stata trovata morta e seminuda nel cortile di via Paruta. La vittima, di età presumibile tra 25 e 30 anni, presenta ecchimosi su viso e collo. Attualmente si indaga per chiarire le cause del decesso, con l’ipotesi di un possibile omicidio. La scena e le condizioni del corpo sollevano interrogativi ancora da approfondire.

La vittima, ritrovata per terra sotto la finestra di un appartamento, è priva di documenti. Di età probabilmente compresa tra i 25 e i 30 anni, la donna riporta lesioni di cui bisognerà accertare la natura Il corpo esanime di una donna, al momento ancora non identificata, è stato ritrovato og.

Donna trovata morta a Milano: ha lividi sul corpo, forse violentata e poi uccisa - Potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale la giovane donna, che si sta cercando di identificare, trovata morta stamane nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano. ansa.it

Giovane donna trovata morta a Milano, la Procura indaga per omicidio - La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. rainews.it

