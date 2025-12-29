Milano donna trovata morta con evidenti segni sul collo nel cortile di un palazzo

Il 29 dicembre a Milano, una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio in via Paolo Paruta. Sul luogo sono stati riscontrati evidenti segni sul collo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Il ritrovamento del corpo. La mattina del 29 dicembre, una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un palazzo in via Paolo Paruta, Milano. La vittima non è ancora stata identificata. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La scoperta. L'allarme è stato dato dal custode del palazzo intorno alle 8:30. Lo stabile in cui è stato rinvenuto il corpo si trova al civico 74, nelle vicinanze della stazione della metropolitana di Cimiano. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

