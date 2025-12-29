Milano donna morta seminuda in cortile

Nel quartiere nord di Milano, una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio. La vittima, che sembrava sconosciuta ai residenti, è stata rinvenuta in condizioni seminude. Le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini e per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena ha suscitato attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

13.15 Una donna è stata trovata morta nel cortile di uno stabile nella zona nord di Milano. Sembra che nel condominio non fosse conosciuta. Età sui 25-30 anni. Semivestita, non aveva un indumento che le coprisse la parte superiore del corpo. Non è stata ancora identificata. La Procura di Milano indaga per "omicidio". Dalle prime analisi del medico legale, sembrerebbe che sul corpo vi siano lividi, ma non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Vi sarebbero però anche alcuni segni all'altezza del collo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

