Milano donna morta seminuda in cortile

Nel quartiere nord di Milano, una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio. La vittima, che sembrava sconosciuta ai residenti, è stata rinvenuta in condizioni seminude. Le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini e per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena ha suscitato attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

13.15 Una donna è stata trovata morta nel cortile di uno stabile nella zona nord di Milano. Sembra che nel condominio non fosse conosciuta. Età sui 25-30 anni. Semivestita, non aveva un indumento che le coprisse la parte superiore del corpo. Non è stata ancora identificata. La Procura di Milano indaga per "omicidio". Dalle prime analisi del medico legale, sembrerebbe che sul corpo vi siano lividi, ma non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Vi sarebbero però anche alcuni segni all'altezza del collo.

Giovane donna trovata morta a Milano, la Procura indaga per omicidio - La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano.

Milano, donna trovata morta a Cimiano: indagini in corso per omicidio - Il corpo rinvenuto dal custode in un cortile, segni di violenza sul collo e nessun documento per l'identificazione

#Milano Una donna di cui non sono ancora state rese note le generalità è stata rinvenuta senza vita. In corso le indagini dei Carabinieri. Sul posto il medico legale per stabilire le cause del decesso. Al momento non è esclusa alcuna pista.

ULTIM'ORA Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri: il cadavere era in un cortile

