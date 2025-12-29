Milano conquista i turisti europei | è tra le città più cliccate
Milano si conferma tra le mete preferite dai turisti europei, registrando un aumento di interesse tra i viaggiatori britannici e portoghesi. Tra Natale 2025 e capodanno 2026, la città si posiziona tra le destinazioni più cercate per i voli in Europa. Questa tendenza evidenzia il ruolo di Milano come meta di riferimento nel panorama turistico continentale, attirando visitatori in cerca di cultura, shopping e tradizione.
Milano è la città più richiesta dai viaggiatori britannici e portoghesi per i voli in Europa tra Natale 2025 e capodanno 2026. Lo rivela un'indagine del motore di ricerca JetCost, che ha analizzato le ricerche di voli per viaggiare nel continente europeo durante le vacanze di fine anno. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
