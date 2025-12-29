Milano 62enne trovato morto sul divano | aveva denunciato la moglie

A Milano, un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Stefanardo da Vimercate, zona Gorla. Carlo Luigi Montalbetti aveva recentemente denunciato la moglie. Le circostanze della sua morte sono al centro delle indagini, che cercano di chiarire eventuali responsabilità o cause del decesso.

È giallo sulla morte di un uomo, Carlo Luigi Montalbetti, 62 anni, trovato senza vita in un appartamento di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla a Milano, lo scorso 27 dicembre. Secondo quanto apprende La Repubblica da fonti qualificate, gli inquirenti ipotizzano che il decesso non sia riconducibile a cause naturali, anche se bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per ogni eventuale conferma. Gli esperti della Squadra Omicidi, coordinati dal pm Laura Bigliotti, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Quattro giorni prima di Natale l'uomo aveva denunciato la moglie, una cinquantaduenne polacca, ed era stato attivato il Codice Rosso.

