Mauro Milanese commenta l’attuale situazione del Napoli, sottolineando il ruolo di Conte e Hojlund. Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, Milanese ha evidenziato come l’allenatore possa rappresentare un valore aggiunto per l’attaccante, mentre ha analizzato anche le dichiarazioni di Marotta sul predominio degli azzurri. Un approfondimento che offre uno sguardo sobrio e informativo sulle dinamiche attuali del club partenopeo.

Milanese a Stile TV: “Conte un valore aggiunto per Hojlund”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mauro Milanese, doppio ex di Cremonese-Napoli: “Quando Marotta dice che il Napoli è favorito, lo fa per mettere pressione sugli azzurri”. “Quando Marotta dice che il Napoli è favorito, lo fa per mettere pressione sugli azzurri. Due anni fa ha vinto l’Inter, l’anno scorso c’è stato un testa a testa tra Napoli Inter e quest’anno il Napoli si è rinforzato, ma le cose sono equilibrate. Poi, i marpioni cercano di spostare la pressione sull’altra, però la verità è che il campionato è equilibrato e vedo un testa a testa tra Napoli e Inter anche quest’anno. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Milanese e Frosio sul Napoli, Conte e Hojlund

Leggi anche: È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte

Leggi anche: Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League: Conte punta sul trio Politano, Hojlund, Elmas | Diretta 0-0

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mauro Milanese: "Il Napoli andava spronato. Inter, serve almeno un pari stasera" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Mauro Milanese. tuttomercatoweb.com

Post realizzato in collaborazione con Scuola di milanese - facebook.com facebook