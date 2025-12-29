Milan-Verona Agnelli in tribuna a ‘San Siro’ | il motivo della sua visita spiegato da Allegri

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, è stato presente sugli spalti di 'San Siro' per assistere alla partita tra Milan e Verona. La sua visita, avvenuta ieri pomeriggio, ha suscitato curiosità, soprattutto considerando il suo passato nel calcio italiano. Allegri ha spiegato il motivo della presenza di Agnelli nella tribuna rossonera, chiarendo le ragioni di questa scelta e il contesto di una presenza insolita in un ambiente sportivo.

Andrea Agnelli, ex Presidente della Juventus, era sugli spalti di 'San Siro' per assistere a Milan-Verona ieri pomeriggio: ecco perché ha fatto capolino nella tribuna rossonera un 'nemico storico', sportivamente parlando, del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

