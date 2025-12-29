Milan-Verona Agnelli in tribuna a ‘San Siro’ | il motivo della sua visita spiegato da Allegri

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, è stato presente sugli spalti di 'San Siro' per assistere alla partita tra Milan e Verona. La sua visita, avvenuta ieri pomeriggio, ha suscitato curiosità, soprattutto considerando il suo passato nel calcio italiano. Allegri ha spiegato il motivo della presenza di Agnelli nella tribuna rossonera, chiarendo le ragioni di questa scelta e il contesto di una presenza insolita in un ambiente sportivo.

Andrea Agnelli presente en San Siro para el Milan - Verona #Juventus #Juve #PisaJuventus #PisaJuve x.com

