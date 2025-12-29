Milan show di Nkunku a San Siro | doppietta e premio come MVP della gara

A San Siro, Christopher Nkunku si è distinto con una doppietta contro il Verona, ricevendo il riconoscimento di MVP della partita. La prestazione del giocatore ha contribuito alla vittoria del Milan, come confermato dal comunicato ufficiale del club. Un risultato che testimonia l'importanza di Nkunku nel progetto della squadra e la sua crescita nel campionato italiano.

Con la doppietta di ieri mattina al Verona, tutti i tifosi del Milan hanno eletto Christopher Nkunku come miglior giocatore del match: il comunicato del club di via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, show di Nkunku a San Siro: doppietta e premio come MVP della gara Leggi anche: Leao show a San Siro: doppietta e primo posto in classifica per il Milan Leggi anche: Inter Liverpool, scelto l’MVP della gara di San Siro: decisivo nel successo dei Reds La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nkunku-show col Verona: perché gonfia un palloncino dopo i gol?; Prima il solito Pulisic, poi la doppietta della resurrezione di Nkunku: il Milan abbatte il Verona; Serie A, Milan-Hellas Verona 3-0: prima il solito Pulisic, poi Nkunku si prende San Siro; Allegri, Nkunku, Modric e Tomori dopo il 3-0 di San Siro Streaming | IT. Milan-Verona 3-0: Nkunku si sblocca con una doppietta, Allegri al secondo posto - 0 il Verona con Pulisic e la doppietta di Nkunku, alla prima gioia in Serie A. lifestyleblog.it

Lo voleva l’Inter, ora il Milan lo abbraccia: Nkunku, sliding doors e palloncini… rossoneri - Poi finalmente Christopher Nkunku si è sbloccato con il Milan in Serie A ... gianlucadimarzio.com

Serie A: Pulisic e Nkunku lanciano il Milan, Verona ko 3-0 a San Siro - Rossoneri a due facce in un San Siro da tutto esaurito: tanto lento e soporifero nel primo tempo, chiuso comunque in vantaggio grazie al gol del solito Pulisic (ottava rete stagionale), quanto ... ansa.it

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Politano Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-n - facebook.com facebook

Milan-Como, Simonelli: "Secondo me, era volontà fin dall'inizio da parte dell'AFC quella di non voler far giocare questa gara. Non si voleva che l'Italia fosse la prima a rompere questo tabù ed è stata sbarrata la porta. Dal punto di vista commerciale, questa è u x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.