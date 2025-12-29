Milan Serafini | Bel gesto della squadra lasciar battere il rigore a Nkunku

Luca Serafini, giornalista sportivo e tifoso del Milan, commenta l’episodio durante la partita in cui la squadra ha lasciato battere il rigore a Nkunku. Un gesto che ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Nel suo canale YouTube, Serafini analizza l’evento nel contesto della prestazione complessiva dei rossoneri, offrendo una riflessione equilibrata su un episodio che ha segnato il match.

Serafini: "Ora che il Milan è fuori dalle altre due competizioni c'è in campionato un'occasione straordinaria" - it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan: "Ora che i rossoneri sono purtroppo fuori dalle altre 2 competizioni in ... milannews.it

Luca Serafini: "Milan, la stagione non è finita. E per la panchina del futuro ho solo due nomi" - Luca Serafini, istituzione quando si parla delle sorti e dei colori rossoneri, ha un pensiero chiaro e preciso in merito a quelli che potranno, potrebbero, ... tuttomercatoweb.com

Palazzolo, cena natalizia del Milan Club Diavoli Iblei: ospiti Luca Serafini e Christian Abbiati - facebook.com facebook

Milan x & Napoli X - Live Audio Space on X | Join the Conversation x.com

