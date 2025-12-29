Milan Serafini | Bel gesto della squadra lasciar battere il rigore a Nkunku
Luca Serafini, giornalista sportivo e tifoso del Milan, commenta l’episodio durante la partita in cui la squadra ha lasciato battere il rigore a Nkunku. Un gesto che ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Nel suo canale YouTube, Serafini analizza l’evento nel contesto della prestazione complessiva dei rossoneri, offrendo una riflessione equilibrata su un episodio che ha segnato il match.
Luca Serafini, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero voluto commentare sul proprio canale YouTube la vittoria del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Baldini e il bel gesto di Pafundi prima del rigore con la Svezia: è puro spirito di squadra
Leggi anche: Milan-Verona: Nkunku si guadagna il rigore e trasforma dal dischetto, raddoppio | Live 2-0
Serafini: "È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku" - Luca Serafini, collega e tifoso rossonero è intervenuto così sul proprio canale YouTube al termine della bella vittoria del Milan contro il Verona. milannews.it
Serafini: "Ora che il Milan è fuori dalle altre due competizioni c'è in campionato un'occasione straordinaria" - it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan: "Ora che i rossoneri sono purtroppo fuori dalle altre 2 competizioni in ... milannews.it
Luca Serafini: "Milan, la stagione non è finita. E per la panchina del futuro ho solo due nomi" - Luca Serafini, istituzione quando si parla delle sorti e dei colori rossoneri, ha un pensiero chiaro e preciso in merito a quelli che potranno, potrebbero, ... tuttomercatoweb.com
Palazzolo, cena natalizia del Milan Club Diavoli Iblei: ospiti Luca Serafini e Christian Abbiati - facebook.com facebook
Milan x & Napoli X - Live Audio Space on X | Join the Conversation x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.