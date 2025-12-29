Milan ripresa a Milanello | Leao e Gabbia sotto osservazione verso Cagliari

Il Milan ha ripreso gli allenamenti questa mattina a Milanello, concentrandosi sulla preparazione in vista della trasferta a Cagliari, prevista per venerdì 2 gennaio. Leao e Gabbia sono stati sottoposti a controlli medici e monitoraggio, in attesa di valutare la loro condizione in vista della partita. La squadra prosegue il lavoro per affrontare al meglio la sfida di campionato, mantenendo l’attenzione sulla forma e sulla strategia.

Il Milan è tornato in campo questa mattina a Milanello per avviare la preparazione in vista della trasferta contro il Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio. Come da prassi nel giorno successivo alla partita, lo staff tecnico ha programmato una sessione di scarico, utile a smaltire le fatiche accumulate. Leao in campo, Gabbia lavora per il rientro. L’attenzione principale resta concentrata sull’infermeria, dove ci sono due nomi che alimentano speranze concrete di recupero. Il primo è quello di Rafael Leão, che nella mattinata odierna ha svolto lavoro sul campo insieme ai compagni non impiegati o utilizzati solo parzialmente nell’ultima gara. 🔗 Leggi su Milanzone.it

