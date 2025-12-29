Milan parata di stelle a Dubai | Galliani in compagnia di Seedorf e Kakà

Durante il World Sports Summit a Dubai, alcune delle più grandi figure del Milan si sono incontrate, tra cui Adriano Galliani, Clarence Seedorf e Ricardo Kakà. L'evento ha visto la partecipazione di ex calciatori e protagonisti del club, offrendo un'occasione per condividere ricordi e riflettere sul passato. La foto di questa riunione testimonia l'importanza storica di queste personalità nel panorama calcistico internazionale.

