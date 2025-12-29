Milan Nkunku è il dodicesimo marcatore diverso in campionato | ecco il dato

In occasione di Milan-Verona, la doppietta di Nkunku ha portato a 12 il numero di marcatori diversi del Milan in campionato. Questo dato evidenzia la varietà e la capacità offensiva della squadra, che conta su più di un giocatore per segnare. Un elemento importante nel percorso stagionale dei rossoneri, che dimostra la loro versatilità in fase realizzativa.

La doppietta di Christopher Nkunku in Milan-Verona 3-0 porta a 12 il numero dei marcatori diversi del Diavolo in Serie A. Solo Inter e Juventus meglio dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Condò su Napoli-Milan | Nkunku è un fantasma | il confronto con Hojlund è straziante; Nkunku è vivo! Milan-Verona 3-0 Zero tiri subiti | It’s Allegri b*tich!; Allegri difende Nkunku | Per lui è un discorso di inserimento anche caratteriale Sono fiducioso su di lui; Il piano ambizioso del Milan | vendere Nkunku tenere Maignan e rinforzare la difesa Il preferito è Gatti.

Milan-Bologna, Modric illumina San Siro. Allegri: "Luka meraviglioso"- Maignan e Pavlovic ko - Moviola: "Su Nkunku c'era rigore e rosso per Lukumi" - “Modric è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. affaritaliani.it

Milan, le immagini dell’arrivo di Nkunku in città | FOTO E VIDEO - Christopher Nkunku è arrivato all’hotel Meliá: l’attaccante svolgerà le visite mediche domani, poi diventerà un nuovo giocatore del Milan Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del ... gianlucadimarzio.com

Milan, Nkunku è arrivato: visite e firma. Si tratta per Dovbyk - Un francese per l’attacco del Milan come era ai tempi di Olivier: in rossonero avrebbero potuto giocare insieme. gazzetta.it

Dal 1983 al 2025: Nkunku- Blissett e quel collegamento con Milan-Verona x.com

Finalmente Nkunku: il francese è arrivato e vuole tenersi il Milan, un segnale per tutti. Le pagelle dei quotidiani - facebook.com facebook