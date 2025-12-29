Milan Modric | Nkunku meritava Lavora duramente in allenamento Ora speriamo che …

Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, Luka Modric ha commentato le prestazioni della squadra e i primi gol di Christopher Nkunku, evidenziando l’impegno del francese in allenamento. Modric ha espresso fiducia nel futuro e speranza che il talento possa continuare a contribuire alla crescita del Milan. Le sue parole riflettono un ambiente orientato alla collaborazione e al raggiungimento di obiettivi comuni.

